В Госспецсвязи рассказали детали атаки российских хакеров на украинские медиа
Российские хакеры провели кибератаки на ряд украинских медиа. Компьютерные преступники разместили на их сайтах фейковую информацию.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram в воскресенье, 18 февраля.
Что известно о кибератаке на украинские СМИ
"К Правительственной команде реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA уже обратились представители Украинской правды, Liga.net, Апострофа и Телеграфа. Наши специалисты уже проводят исследования указанного инцидента", — рассказали в Госспецсвязи.
Там призвали в случае подозрения на атаку издания обращаться к специалистам команды. Можно писать на почту — [email protected], или воспользоваться телефоном: +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.
Напомним, что 28 января была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Есть предположение, что искали компьютерные преступники.
Также мы писали, что 25 января кибератаке подвергся один из дата-центров "Нафтогаз Украины". В связи с этим наблюдались проблемы с доступом к ряду сервисов компании.
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