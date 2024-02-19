В Госспецсвязи рассказали детали атаки российских хакеров на украинские медиа

Хакер за ноутбуком. Фото: freepik.com

Российские хакеры провели кибератаки на ряд украинских медиа. Компьютерные преступники разместили на их сайтах фейковую информацию.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Что известно о кибератаке на украинские СМИ

"К Правительственной команде реагирования на действующие при Госспецсвязи компьютерные чрезвычайные события CERT-UA уже обратились представители Украинской правды, Liga.net, Апострофа и Телеграфа. Наши специалисты уже проводят исследования указанного инцидента", — рассказали в Госспецсвязи.

Там призвали в случае подозрения на атаку издания обращаться к специалистам команды. Можно писать на почту — [email protected], или воспользоваться телефоном: +38 (044) 281-88-25, +38 (044) 281-88-05, +38 (044) 281-88-01.

Напомним, что 28 января была зафиксирована DDoS-атака на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Есть предположение, что искали компьютерные преступники.

Также мы писали, что 25 января кибератаке подвергся один из дата-центров "Нафтогаз Украины". В связи с этим наблюдались проблемы с доступом к ряду сервисов компании.