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В итальянской разведке обнаружили, что РФ ведет гибридную войну

28 февраля 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В итальянской разведке обнаружили, что РФ ведет гибридную войну
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россия ведет гибридную войну против Италии. Москва использует дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

Об этом заявили итальянские разведывательные службы в ежегодном докладе парламента, передает ANSA в среду, 28 февраля.

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"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации — это арсенал, который используется", — говорится в отчете итальянской разведки.

Также в документе отмечено, что эти действия России направлены на влияние на предстоящие выборы в Европейский парламент, запланированные на 6-9 июня 2024 года.

Последний случай российской дезинформации касался протестов фермеров против политики Евросоюза в сельскохозяйственной сфере.

Напомним, Комитет по вопросам разведки при президенте предупредил о масштабной спецоперации России на территории Украины под названием "Майдан-3". Она достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

россия
Италия
дезинформация
кибератака
россияне
мигранты

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