Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Новини.LIVE

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.

Про це Олексій Данілов сказав на конференції "Україна. Рік 2024".

Вплив російської дезінформації

Данілов заявив, те, що Україна бачить у відносинах з Польщею, спровокувала здебільшого російська дезінформаційна кампанія.

За його словами, тисячі громадян РФ працюють над цим.

"На превеликий жаль, вони торкаються не лише нашої країни, вони зараз дуже потужно займаються виборами в Євросоюзі, вони на сьогоднішній день дуже потужно займаються виборами в США, Великій Британії", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що це дуже потужний виклик, адже в результаті цієї роботи виникає небезпечна ситуація в Європі.

Данілов показав на карті, скільки ультраправих партій, які підтримують Росію, є на території Європи.

Секретар РНБО Олексій Данілов та кількість ультраправих партій, які підтримують РФ, на території Європи (коричнева позначка). Фото: скриншот з відео

"Ми знаходимося перед величезними викликами, якщо світова спільнота зараз не буде давати відповіді на ці питання, ми будемо знаходитися в край важкому стані", — додав Данілов.

Нагадаємо, Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Для того, щоб вирішити цю проблему, варто звертатися до відповідних інституцій Європейського союзу.

Також у Росії вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу мережею поширюють інформацію, що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.