Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як російська дезінформація впливає на світ. Зокрема, йдеться про погіршення відносин з Польщею на тлі блокади кордону.
Про це Олексій Данілов сказав на конференції "Україна. Рік 2024".
Вплив російської дезінформації
Данілов заявив, те, що Україна бачить у відносинах з Польщею, спровокувала здебільшого російська дезінформаційна кампанія.
За його словами, тисячі громадян РФ працюють над цим.
"На превеликий жаль, вони торкаються не лише нашої країни, вони зараз дуже потужно займаються виборами в Євросоюзі, вони на сьогоднішній день дуже потужно займаються виборами в США, Великій Британії", — наголосив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що це дуже потужний виклик, адже в результаті цієї роботи виникає небезпечна ситуація в Європі.
Данілов показав на карті, скільки ультраправих партій, які підтримують Росію, є на території Європи.
"Ми знаходимося перед величезними викликами, якщо світова спільнота зараз не буде давати відповіді на ці питання, ми будемо знаходитися в край важкому стані", — додав Данілов.
Нагадаємо, Данілов вважає, що протести на кордоні з Польщею пов'язані з виборами у Європі. Для того, щоб вирішити цю проблему, варто звертатися до відповідних інституцій Європейського союзу.
Також у Росії вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу мережею поширюють інформацію, що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.
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