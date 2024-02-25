Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

Об этом Алексей Данилов сказал на конференции "Украина. Год 2024".

Влияние российской дезинформации

Данилов заявил, что то, что Украина видит в отношениях с Польшей, спровоцировала в основном российская дезинформационная кампания.

По его словам, тысячи граждан РФ работают над этим.

"К большому сожалению, они затрагивают не только нашу страну, они сейчас очень мощно занимаются выборами в Евросоюзе, они на сегодняшний день очень мощно занимаются выборами в США, Великобритании", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что это очень мощный вызов, потому что в результате этой работы возникает опасная ситуация в Европе.

Данилов показал на карте, сколько ультраправых партий, поддерживающих Россию, есть на территории Европы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов и количество ультраправых партий, поддерживающих РФ, на территории Европы (коричневая отметка). Фото: скриншот из видео

"Мы находимся перед огромными вызовами, если мировое сообщество сейчас не будет давать ответы на эти вопросы, мы будем находиться в крайне тяжелом состоянии", — добавил Данилов.

Напомним, Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Для того чтобы решить эту проблему, следует обращаться к соответствующим институтам Европейского союза.

Также в России придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.