Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир arrow

Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир

25 февраля 2024 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.

Об этом Алексей Данилов сказал на конференции "Украина. Год 2024".

Влияние российской дезинформации

Данилов заявил, что то, что Украина видит в отношениях с Польшей, спровоцировала в основном российская дезинформационная кампания.

По его словам, тысячи граждан РФ работают над этим.

"К большому сожалению, они затрагивают не только нашу страну, они сейчас очень мощно занимаются выборами в Евросоюзе, они на сегодняшний день очень мощно занимаются выборами в США, Великобритании", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что это очень мощный вызов, потому что в результате этой работы возникает опасная ситуация в Европе.

Данилов показал на карте, сколько ультраправых партий, поддерживающих Россию, есть на территории Европы.

null
Секретарь СНБО Алексей Данилов и количество ультраправых партий, поддерживающих РФ, на территории Европы (коричневая отметка). Фото: скриншот из видео

"Мы находимся перед огромными вызовами, если мировое сообщество сейчас не будет давать ответы на эти вопросы, мы будем находиться в крайне тяжелом состоянии", — добавил Данилов.

Напомним, Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Для того чтобы решить эту проблему, следует обращаться к соответствующим институтам Европейского союза.

Также в России придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.

СНБО
Европейский союз
россия
Польша
США
Великобритания
выборы
Алексей Данилов
дезинформация
фейки
россияне
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме