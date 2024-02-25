Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как российская дезинформация влияет на мир. В частности, речь идет об ухудшении отношений с Польшей на фоне блокады границы.
Об этом Алексей Данилов сказал на конференции "Украина. Год 2024".
Влияние российской дезинформации
Данилов заявил, что то, что Украина видит в отношениях с Польшей, спровоцировала в основном российская дезинформационная кампания.
По его словам, тысячи граждан РФ работают над этим.
"К большому сожалению, они затрагивают не только нашу страну, они сейчас очень мощно занимаются выборами в Евросоюзе, они на сегодняшний день очень мощно занимаются выборами в США, Великобритании", — подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что это очень мощный вызов, потому что в результате этой работы возникает опасная ситуация в Европе.
Данилов показал на карте, сколько ультраправых партий, поддерживающих Россию, есть на территории Европы.
"Мы находимся перед огромными вызовами, если мировое сообщество сейчас не будет давать ответы на эти вопросы, мы будем находиться в крайне тяжелом состоянии", — добавил Данилов.
Напомним, Данилов считает, что протесты на границе с Польшей связаны с выборами в Европе. Для того чтобы решить эту проблему, следует обращаться к соответствующим институтам Европейского союза.
Также в России придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.
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