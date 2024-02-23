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Росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні — для цього використовують дітей

23 лютого 2024 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні — для цього використовують дітей
Новий фейк російської пропаганди про мобілізацію. Фото: facebook/checherynda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу мережею поширюють інформацію, що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.

Про це повідомив військовослужбовець і журналіст Єгор Чечеринда у своєму Facebook у четвер, 22 лютого. 

Як росіяни вплутують дітей у фейки про мобілізацію

Російські пропагандисти почали поширювати в Мережі фейки про те, що в Україні цькують дітей, чиї батьки не воюють. Кремлівські боти зробили фото бейджика, де написано "Мій тато ухилянт", і стверджують, що таке нібито видають у школах Вінниці.

"Україна, Вінниця. Дно. Дитині в школі видали бейджик "Мій тато ухилянт" та заохочують однокласників нападати на нього. Дітей тепер визнаватимуть "ворогами народу"? Так це навіть Сталін заборонив", —  поширюють пропагандисти фейкову новину. 

Журналіст звернув увагу, що такі маніпуляції беруть до уваги пересічні українці і висловлюють незадоволення керівництвом країни. Однак це не більше, ніж російське ІПСО.

"І цю абсолютно вигадану ворогом гидоту доморощені "борці за права чоловіків 18-60" мегаактивно поширюють у соцмережах", — додав Чечеринда. 

Громадян нашої країни закликають до інформаційної гігієни та перевіряти інформації перш ніж її поширювати.

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Скриншот допису Чечеринди у Facebook

Нагадаємо, декілька днів тому російські пропагандисти почали поширювати фейк, що  бійці спецпідрозділу KRAKEN нібито вбили двох цивільних за відмову відповідати на "націоналістичне привітання".

Росія вигадала брехню і про Президента України Володимира Зеленського і переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Там переконують, що Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.

діти
фейки
росіяни
мобілізація
війна в Україні
батьки

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