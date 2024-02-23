Росіяни запустили новий фейк про мобілізацію в Україні — для цього використовують дітей
У Росії вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу мережею поширюють інформацію, що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.
Про це повідомив військовослужбовець і журналіст Єгор Чечеринда у своєму Facebook у четвер, 22 лютого.
Як росіяни вплутують дітей у фейки про мобілізацію
Російські пропагандисти почали поширювати в Мережі фейки про те, що в Україні цькують дітей, чиї батьки не воюють. Кремлівські боти зробили фото бейджика, де написано "Мій тато ухилянт", і стверджують, що таке нібито видають у школах Вінниці.
"Україна, Вінниця. Дно. Дитині в школі видали бейджик "Мій тато ухилянт" та заохочують однокласників нападати на нього. Дітей тепер визнаватимуть "ворогами народу"? Так це навіть Сталін заборонив", — поширюють пропагандисти фейкову новину.
Журналіст звернув увагу, що такі маніпуляції беруть до уваги пересічні українці і висловлюють незадоволення керівництвом країни. Однак це не більше, ніж російське ІПСО.
"І цю абсолютно вигадану ворогом гидоту доморощені "борці за права чоловіків 18-60" мегаактивно поширюють у соцмережах", — додав Чечеринда.
Громадян нашої країни закликають до інформаційної гігієни та перевіряти інформації перш ніж її поширювати.
Нагадаємо, декілька днів тому російські пропагандисти почали поширювати фейк, що бійці спецпідрозділу KRAKEN нібито вбили двох цивільних за відмову відповідати на "націоналістичне привітання".
Росія вигадала брехню і про Президента України Володимира Зеленського і переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Там переконують, що Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.
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