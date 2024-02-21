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Бійці спецпідрозділу KRAKEN розстріляли цивільних — росіяни поширили новий фейк

21 лютого 2024 18:27
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бійці спецпідрозділу KRAKEN розстріляли цивільних — росіяни поширили новий фейк
Бійці спецпідрозділу KRAKEN. Фото: wojsko-polskie.pl
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував черговий фейк, який розповсюджують російські пропагандисти. Йдеться про те, що бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України вбили двох мешканців села на Харківщині нібито через те, що вони відмовилися відповідати на "націоналістичне привітання".

Про це Центр протидії дезінформації повідомляє у Telegram у середу, 21 лютого.

Бійці спецпідрозділу KRAKEN розстріляли цивільних - росіяни поширили новий фейк - фото 1
Інфографіка. "Фейк про розстріл цивільних на Харківщині військовими із KRAKEN". Фото: Facebook

У Центрі зазначають, що неправдиву інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області, поширюють телеграм-канали.

"За словами пропагандистів, сталося це на одному з блокпостів неподалік ферми в Петропавлівці, де військові нібито зупинили автомобіль, в якому перебували троє людей", - йдеться у повідомленні.

Українці попереджають, що пропагандисти поширюють цей фальшивий фейк для того, щоб дискредитувати бійців спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України.

"Насправді в автомобіль потрапив російський дрон-камікадзе, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення, про що повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов", - пояснили в ЦПІ.

Нагадаємо, російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію про підготовку Сполучених Штатів до поразки України . Тому нібито столицю перенесуть до іншого міста України.

Також ми писали, що Росія вигадала брехню і про президента Володимира Зеленського і переговори з Путіним . Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.

війна
дезінформація
фейки
росіяни
Україна
військові
пропаганда
війна в Україні
Росія

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