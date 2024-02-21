Бойцы спецподразделения KRAKEN расстреляли гражданских — россияне распространили новый фейк
Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) опроверг очередной фейк, распространяемый российскими пропагандистами. Речь идет о том, что бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины убили двух жителей села в Харьковской области якобы из-за того, что они отказались отвечать на "националистическое поздравление".
Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Telegram в среду, 21 февраля.
В Центре отмечают, что ложная информация о том, что якобы бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины расстреляли жителей села Петропавловка Харьковской области, распространяют телеграмм-каналы.
"По словам пропагандистов, произошло это на одном из блокпостов неподалеку от фермы в Петропавловке, где военные якобы остановили автомобиль, в котором находились три человека", - говорится в сообщении.
Украинцы предупреждают, что пропагандисты распространяют этот фальшивый фейк для дискредитации бойцов спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины.
"На самом деле в автомобиль попал российский дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения, о чем сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов", - объяснили в ЦПИ.
Напомним, российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины . Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.
Также мы писали, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с Путиным . Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.
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