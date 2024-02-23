Россияне запустили новый фейк о мобилизации в Украине — для этого используют детей
В России придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.
Об этом сообщил военнослужащий и журналист Егор Чечеринда в своем Facebook в четверг, 22 февраля.
Как россияне впутывают детей в фейки о мобилизации
Российские пропагандисты начали распространять в Сети фейки о том, что в Украине травят детей, чьи родители не воюют. Кремлевские боты сделали фото бейджика, где пишет "мой папа уклонист" и утверждают, что такое якобы выдают в школах Винницы.
"Украина, Винница. Дно. Ребенку в школе выдали бейджик "Мой папа уклонист" и поощряют одноклассников нападать на него. Детей теперь будут признавать "врагами народа"? Так это даже Сталин запретил"", — распространяют пропагандисты фейковую новость.
Журналист обратил внимание, что такие манипуляции принимают во внимание рядовые украинцы и выражают недовольство руководством страны. Однако это не больше, чем российское ИПСО.
"И эту совершенно выдуманную врагом гадость доморощенные "борцы за права мужчин 18-60" мегаактивно распространяют в соцсетях", — добавил Чечеринда.
Граждан нашей страны призывают к информационной гигиене и проверять информацию, прежде чем ее распространять.
Напомним, несколько дней назад российские пропагандисты начали распространять фейк, что бойцы спецподразделения KRAKEN якобы убили двух гражданских за отказ отвечать на "националистическое поздравление".
Также Россия придумала ложь и о президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Там утверждают, что Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.
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