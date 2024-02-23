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Россияне запустили новый фейк о мобилизации в Украине — для этого используют детей

23 февраля 2024 13:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне запустили новый фейк о мобилизации в Украине — для этого используют детей
Новый фейк российской пропаганды о мобилизации. Фото: facebook/checherynda
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.

Об этом сообщил военнослужащий и журналист Егор Чечеринда в своем Facebook в четверг, 22 февраля.

Как россияне впутывают детей в фейки о мобилизации

Российские пропагандисты начали распространять в Сети фейки о том, что в Украине травят детей, чьи родители не воюют. Кремлевские боты сделали фото бейджика, где пишет "мой папа уклонист" и утверждают, что такое якобы выдают в школах Винницы.

"Украина, Винница. Дно. Ребенку в школе выдали бейджик "Мой папа уклонист" и поощряют одноклассников нападать на него. Детей теперь будут признавать "врагами народа"? Так это даже Сталин запретил"", — распространяют пропагандисты фейковую новость.

Журналист обратил внимание, что такие манипуляции принимают во внимание рядовые украинцы и выражают недовольство руководством страны. Однако это не больше, чем российское ИПСО.

"И эту совершенно выдуманную врагом гадость доморощенные "борцы за права мужчин 18-60" мегаактивно распространяют в соцсетях", — добавил Чечеринда.

Граждан нашей страны призывают к информационной гигиене и проверять информацию, прежде чем ее распространять.

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Скриншот сообщения Чечеринди в Facebook

Напомним, несколько дней назад российские пропагандисты начали распространять фейк, что бойцы спецподразделения KRAKEN якобы убили двух гражданских за отказ отвечать на "националистическое поздравление".

Также Россия придумала ложь и о президенте Украины Владимире Зеленском и переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Там утверждают, что Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.

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