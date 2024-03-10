Россия развертывает масштабную пропагандистскую кампанию в Африке

Работа СМИ в Африке. Фото иллюстративный: Reuters

Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей. При этом Кремль активно применяет ботофермы в социальной сети Х (бывший Twitter).

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 марта.

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Ковалев объяснил, что россияне сосредоточились именно на африканских медиа, потому что и их, и их сотрудников достаточно легко купить, учитывая бедность большинства стран этого континента.

"Технология довольно проста — выдумывается определенный фейк или расследование, берутся люди, являющиеся журналистами, или вымышленные персонажи… Публикуются эти материалы и сетью ботоферм в Х враг пытается войти в англоязычное пространство и сделать "точку соприкосновения" с аудиторией, которая не пойдет проверять информацию", — пояснил Коваленко.

Представитель СНБО отметил, что именно из-за такой технологии и было распространено значительное количество фейковых новостей, в том числе и об "убийстве" Президента Украины Владимира Зеленского.

Коваленко также добавил, что в по всему миру большинство населения имеет достаточно низкий порог медиаграмотности. В своих действиях россияне опираются именно на этот момент.

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