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Россия развертывает масштабную пропагандистскую кампанию в Африке

10 марта 2024 17:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия развертывает масштабную пропагандистскую кампанию в Африке
Работа СМИ в Африке. Фото иллюстративный: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская Федерация продолжает использовать африканские средства массовой информации для распространения ложных новостей. При этом Кремль активно применяет ботофермы в социальной сети Х (бывший Twitter).

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона в воскресенье, 10 марта.

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Россияне используют африканские медиа

Ковалев объяснил, что россияне сосредоточились именно на африканских медиа, потому что и их, и их сотрудников достаточно легко купить, учитывая бедность большинства стран этого континента.

"Технология довольно проста — выдумывается определенный фейк или расследование, берутся люди, являющиеся журналистами, или вымышленные персонажи… Публикуются эти материалы и сетью ботоферм в Х враг пытается войти в англоязычное пространство и сделать "точку соприкосновения" с аудиторией, которая не пойдет проверять информацию", — пояснил Коваленко.

Представитель СНБО отметил, что именно из-за такой технологии и было распространено значительное количество фейковых новостей, в том числе и об "убийстве" Президента Украины Владимира Зеленского.

Коваленко также добавил, что в по всему миру большинство населения имеет достаточно низкий порог медиаграмотности. В своих действиях россияне опираются именно на этот момент.

Ранее мы рассказывали, что Россия ведет гибридную войну против Италии. Москва использует дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

В Германии эксперты по цифровой криминалистике обнаружили масштабную пророссийскую дезинформационную кампанию против правительства государства.

дезинформация
фейки
СМИ
Украина
Африка
РНБО
Россия

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