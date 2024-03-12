Центр противодействия дезинформации обнародовал перечень опасных Telegram-каналов

Приложение Telegram. Фото: 4gnews.pt

Центр противодействия дезинформации и СБУ обнародовали сеть каналов, которые используются для распространения враждебных фейковых новостей в Telegram. В настоящее время идентифицировано 355 таких каналов.

Об этом сообщили на сайте Центра противодействия дезинформации в понедельник, 11 марта.

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Также ЦПД обратился к общественности с просьбой сообщать о любых подозрительных каналах, которые могут распространять дезинформацию, на электронную почту [email protected] для дальнейшей их проверки.

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД

​ Список опасных Telegram-каналов. Фото: ЦПД 1/13 ​ 13

ЦПД готовит список безопасных Telegram-каналов

Центр противодействия дезинформации совместно с отделом кибербезопасности СБУ инициировал формирование перечня проверенных источников в Telegram для обеспечения доступа к достоверным новостям.

Среди первых пяти ресурсов в этом списке — телеграмм-каналы Президента Владимира Зеленского, его супруги Елены, а также Офиса Президента, руководителя ОП Андрея Ермака и его помощника Алексея Кулебы, получивших статус надежных источников информации.

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