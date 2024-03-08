У Румунії заявили, що РФ хоче пересварити партнерів України перед виборами в США

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску. Фото: PAP

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що Росія посилює дезінформаційні атаки проти демократичних країн, намагаючись налаштувати союзників один проти одного. Це відбувається напередодні виборів у Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє Bloomberg у п'ятницю, 8 березня.

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"Російський наратив поширюється, і ми повинні боротися з ним скоординовано і розумно. Росія намагається кинути виклик демократичним інститутам в наших країнах, випробувати їх на міцність і зіштовхнути нас один з одним, безпосередньо і через маріонеток", — зазначила Одобеску.

Коли половина світу буде голосувати за нове керівництво, Москва має стимул спиратися на стратегії втручання у вибори, впливаючи на рішення людей за допомогою фейкових новин і дезінформації.

Одобеску наголосила, що рішучість у досягненні спільної мети — перемоги України у війні проти Росії — повинна переважати попри "природні" розбіжності у поглядах між провідними світовими лідерами.

Вона зазначила, якщо цього не буде зроблено, інші авторитарні лідери кинуть виклик міжнародному порядку.

"Ми повинні виходити за рамки меседжів передвиборчої кампанії, і в часи потрясінь, коли наша єдність піддається сумніву, трансатлантична співпраця є незамінною", — сказала Одобеску.

Нагадаємо, Дональд Трамп викликав Джо Байдена на передвиборчі дебати після того, як його остання суперниця від Республіканської партії Ніккі Хейлі відмовилася від участі в президентських перегонах. До цього Трамп ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Також Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення про скасування заборони на участь у праймеріз в Колорадо для експрезидента та кандидата Дональда Трампа. Відтак, колишнього американського лідера внесуть до бюлетеня на виборах у Колорадо в 2024 році.