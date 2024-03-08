В Румынии заявили, что РФ хочет перессорить партнеров Украины перед выборами в США

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. Фото: PAP

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Россия усиливает дезинформационные атаки против демократических стран, пытаясь настроить союзников друг против друга. Это происходит в преддверии выборов в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 8 марта.

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"Российский нарратив распространяется, и мы должны бороться с ним скоординировано и разумно. Россия пытается бросить вызов демократическим институтам в наших странах, испытать их на прочность и столкнуть нас друг с другом, напрямую и через марионеток", — отметила Одобеску.

Когда половина мира будет голосовать за новое руководство, Москва имеет стимул опираться на стратегии вмешательства в выборы, влияя на решения людей с помощью фейковых новостей и дезинформации.

Одобеску подчеркнула, что решимость в достижении общей цели — победы Украины в войне против России — должна преобладать несмотря на "естественные" разногласия во взглядах между ведущими мировыми лидерами.

Она отметила, если этого не будет сделано, другие авторитарные лидеры бросят вызов международному порядку.

"Мы должны выходить за рамки месседжей предвыборной кампании, и во времена потрясений, когда наше единство подвергается сомнению, трансатлантическое сотрудничество является незаменимым", — сказала Одобеску.

Напомним, Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли отказалась от участия в президентской гонке. До этого Трамп уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Также Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение об отмене запрета на участие в праймеризах в Колорадо для экс-президента и кандидата Дональда Трампа. Следовательно, бывшего американского лидера внесут в бюллетень на выборах в Колорадо в 2024 году.