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Ніккі Гейлі зняла свою кандидатуру на пост президента США — подробиці

6 березня 2024 20:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ніккі Гейлі зняла свою кандидатуру на пост президента США — подробиці
Ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі. Фото: fr.news.yahoo.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, офіційно заявила, що відмовляється від наміру боротися за президентську номінацію від Республіканської партії. Вона також зазначила, що свій голос буде використовувати для підтримки того, у що вона вірить.

Про це повідомило видання CNN в середу, 6 березня.

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Які причини такого рішення

Вона заявила, що ні про що не жалкує, та все ж таки зупиняє свою передвиборчу кампанію. За словами Гейлі, вона хотіла, щоб американці висловили свої думки.

Таким чином, єдиним кандидатом від Республіканської партії, який буде змагатися за президентство, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Гейлі оголосила про своє рішення на наступний день після "супервівторка", коли з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканців, вона виграла лише у Вермонті.

Раніше Ніккі Гейлі виграла тільки одне попереднє голосування – у Вашингтоні, округ Колумбія.

До цього Гейлі обіцяла не залишати перегони за номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року принаймні до праймериз у "супервівторок" 5 березня.

Нагадаємо, що раніше Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах в Колорадо.

Раніше ми повідомляли, що Байден та Трамп перемогли на праймеріз у Супервівторок.

США
вибори
Республіканська партія
президент

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