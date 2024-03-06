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Никки Хейли сняла свою кандидатуру на пост президента США — подробности

6 марта 2024 20:01
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Бригадир София
редактор
Никки Хейли сняла свою кандидатуру на пост президента США — подробности
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Фото: fr.news.yahoo.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Никки Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, официально заявила, что отказывается бороться за президентскую номинацию от Республиканской партии. Она также отметила, что свой голос будет использовать для поддержки того, во что она верит.

Об этом сообщило издание CNN в среду, 6 марта.

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Она заявила, что ни о чем не сожалеет, но все же останавливает свою предвыборную кампанию. По словам Хейли, она хотела, чтобы американцы высказали свое мнение.

Таким образом, единственным кандидатом от Республиканской партии, который будет бороться за президентство, остался бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Хейли объявила о своем решении на следующий день после "супервторника", когда из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканцев, она выиграла только в Вермонте.

Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

До этого Хейли обещала не покидать гонку за номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Напомним, что ранее Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах в Колорадо.

Ранее мы сообщали, что Байден и Трамп победили на праймериз в "супервторник".

США
выборы
Республиканская партия
президент

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