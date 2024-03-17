Россияне придумали, что ВСУ обстреляли ЗАЭС — в SPRAVDI объяснили причину лжи

Российский захватчик на фоне ЗАЭС. Фото: t.me/energodar_rus

Российские пропагандистские паблики распространяют дезинформацию, якобы украинские военные атаковали с помощью взрывного устройства Запорожскую атомную электростанцию. Как известно, станция находится под оккупацией российских захватчиков.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram в субботу, 16 марта.

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Фейк об обстреле ЗАЭС украинскими военными. Фото: t.me/spravdi

Фейк об обстреле ЗАЭС украинскими военными

Так, согласно фейковому сообщению россиян, Вооруженные силы якобы сбросили взрывчатку в 5 метрах от топливохранилища.

В Центре объясняют, что волна вбросов о попытках ВСУ спровоцировать аварию на ЗАЭС возникла "в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины". Кроме того, с момента захвата станции весной 2022 года войсками РФ, Кремль активно распространяет идею, что действия Украины будто бы "могут спровоцировать аварию на ЗАЭС".

Однако важно понимать, что именно оккупанты создавали аварийные ситуации на станции. К тому же они не способны распоряжаться ЗАЭС с соблюдением всех норм безопасности.

"Фейки о том, что Украина якобы стремится спровоцировать аварию, нужны России для того, чтобы потом переложить ответственность с себя на Киев", — отметили в Центре.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SPRAVDI

Посредством чего и какие фейки распространяет Россия

Напомним, что Центр противодействия дезинформации и СБУ обнародовали сеть каналов, которые используются для распространения вражеских фейковых новостей в Telegram. В настоящее время идентифицировано 355 таких пабликов.

Также мы писали, что оккупанты недавно распространили дезинформацию о массированном наступлении на Сумскую область.

Добавим, что враг не останавливает попыток сорвать мобилизацию в Украине и распространить панические настроения среди украинцев. Так, россияне придумали фейк о том, что в Украине якобы хотят мобилизовать три миллиона бездетных женщин.