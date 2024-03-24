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Польша готовится напасть на Украину — россияне распространяют очередной фейк

24 марта 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша готовится напасть на Украину — россияне распространяют очередной фейк
Польские военные. Фото: Polskie Radio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские пропагандисты снова распространяют очередной фейк. Они придумали, что Польша якобы готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым.

Фейк россиян опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram в воскресенье, 24 марта.

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Россияне распространяют ложную информацию о том, что польские власти решили выпустить на свободу 20 тысяч заключенных и отправить этот уголовный "десант" во Львов.

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Материал росСМИ. Фото: t.me/spravdi

"Правда: российская пропаганда с начала полномасштабной войны заявляла, что Варшава якобы готовится напасть на Украину, чтобы оккупировать часть ее территорий", — говорится в сообщении.

Россияне в своих "историях" выбирают различные "причины" для нападения — исторические, "долги" и тому подобное. Именно этот фейк построен на безосновательных предположениях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в отличие от России, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Такие заявления российской пропаганды уже неоднократно опровергали как польская, так и украинская сторона.

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Пост Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты прибегли к применению технологии дипфейка с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Таким образом они пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту 22 марта.

Также россияне активно распространяют фейки о слабости Вооруженных Сил Украины. В Украине опровергают такие заявления и говорят, что таким образом россияне пытаются деморализовать военных.

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