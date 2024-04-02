В Германии заявили, что РФ "набила руку" на создании дезинформации об Украине

Мужчина держит в руках телефон с фейковой новостью. Фото: Depositphotos

Глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе. По его словам, в создании и распространении фейков страна-агрессор стала более мастерской.

Об этом Ральф Бесте рассказал в интервью Financial Times.

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Россия стала более ловкой в создании фейков

Бесте рассказал, что типичной тактикой России в информационной войне является распространение автоматизированных дезинформационных сообщений в соцсетях, созданных искусственным интеллектом. Если раньше использование ИИ было заметно в этих сообщениях, то сейчас российские вбросы становятся все более правдоподобными и осторожными, поэтому выявлять их и бороться с ними теперь сложнее.

"Вероятно, происходит много такого, чего мы даже не видим. Все больше разговоров идет в частных каналах в Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит", — отметил специалист.

Дезинформационная кампания РФ против Германии

Дезинформацию Россия распространяет и на Германию, ведь та больше всего помогает Украине, после США, в войне против России. Некоторые фейки вызывают озабоченность у отдельных немцев. По словам Бесте, россияне "ищут трещины сомнений и пытаются их расширить".

Эксперт рассказал о разоблачении одной из масштабных российских манипуляций в соцсети Х. Так, РФ создала более 50 тыс. фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тыс. сообщений в день, с помощью которых россияне убеждали людей, что поддержка Украины негативно влияет на развитие Германии и увеличивает риск ядерной войны.

Дезинформаторы старались выдавать свои сообщения за мнения из авторитетных изданий, в частности Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Также пытались "раздувать" уже имеющиеся среди немцев антиукраинские взгляды.

Бесте отмечает, что сопротивление такой дезинформации становится все сложнее, что свидетельствует о существенном прогрессе России со времен "фабрик троллей", которые распространяли фейки неловким и очевидным способом.

Какие фейки распространяет Россия

Напомним, что российские пропагандисты недавно придумали новый фейк о том, что Польша якобы готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым.

Также мы писали, что в России был создан дипфейк с бывшим секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Пропагандисты пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту в ТРЦ "Крокус" 22 марта.

Добавим, что Россия распространяет дезинформацию о делах на передовой. Так, враг активно распространяет фейки о слабости Вооруженных сил Украины.