Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Германии заявили, что РФ "набила руку" на создании дезинформации об Украине arrow

В Германии заявили, что РФ "набила руку" на создании дезинформации об Украине

2 апреля 2024 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Германии заявили, что РФ "набила руку" на создании дезинформации об Украине
Мужчина держит в руках телефон с фейковой новостью. Фото: Depositphotos
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе. По его словам, в создании и распространении фейков страна-агрессор стала более мастерской.

Об этом Ральф Бесте рассказал в интервью Financial Times.

Читайте также:

Россия стала более ловкой в создании фейков

Бесте рассказал, что типичной тактикой России в информационной войне является распространение автоматизированных дезинформационных сообщений в соцсетях, созданных искусственным интеллектом. Если раньше использование ИИ было заметно в этих сообщениях, то сейчас российские вбросы становятся все более правдоподобными и осторожными, поэтому выявлять их и бороться с ними теперь сложнее.

"Вероятно, происходит много такого, чего мы даже не видим. Все больше разговоров идет в частных каналах в Telegram и WhatsApp. Очень трудно понять, что там происходит", — отметил специалист.

Дезинформационная кампания РФ против Германии

Дезинформацию Россия распространяет и на Германию, ведь та больше всего помогает Украине, после США, в войне против России. Некоторые фейки вызывают озабоченность у отдельных немцев. По словам Бесте, россияне "ищут трещины сомнений и пытаются их расширить".

Эксперт рассказал о разоблачении одной из масштабных российских манипуляций в соцсети Х. Так, РФ создала более 50 тыс. фейковых аккаунтов, публиковавших до 200 тыс. сообщений в день, с помощью которых россияне убеждали людей, что поддержка Украины негативно влияет на развитие Германии и увеличивает риск ядерной войны.

Дезинформаторы старались выдавать свои сообщения за мнения из авторитетных изданий, в частности Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Также пытались "раздувать" уже имеющиеся среди немцев антиукраинские взгляды.

Бесте отмечает, что сопротивление такой дезинформации становится все сложнее, что свидетельствует о существенном прогрессе России со времен "фабрик троллей", которые распространяли фейки неловким и очевидным способом.

Какие фейки распространяет Россия

Напомним, что российские пропагандисты недавно придумали новый фейк о том, что Польша якобы готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым.

Также мы писали, что в России был создан дипфейк с бывшим секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Пропагандисты пытались убедить общественность и мировое сообщество в причастности Украины к теракту в ТРЦ "Крокус" 22 марта.

Добавим, что Россия распространяет дезинформацию о делах на передовой. Так, враг активно распространяет фейки о слабости Вооруженных сил Украины.

Германия
дезинформация
фейки
Украина
помощь
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК