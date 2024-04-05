Декларація генерала СБУ раптово зникла із сайту після виходу розслідування про його статки

Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Днями журналісти видання "Слідство.Інфо" провели проаналізували декларацію генерала, начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка та виклали відповідне розслідування про майно посадовця. Однак, в день виходу матеріалу декларація раптово зникла із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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Статки дружини Вітюка

Зазначається, що у ході свого розслідування журналісти виявили статки у рідних Вітюка на понад 25 мільйонів гривень.

Зокрема, дружина генерала Юлія під час війни, а саме у грудні 2023-го стала власницею елітної квартири преміум-класу у Печерському районі столиці. Квартири у такому будинку без ремонту можуть коштувати 3 тисячі доларів за квадратний метр. Тож, майно на 195 квадратних метрів обійшлося жінці у понад 20 мільйонів гривень.

Водночас, у офіціних документах вказано, що квартиру придбали за 12 мільйонів 800 тисяч гривень.

Скриншот з декларації

Заробітна платня Вітюка

Журналісти підкреслюють, що офіційної заробітної платні Вітюка, яка скаладає 1,8 мільйони гривень на рік, навряд чи вистачило б на купівлю такого майна.

Однак, його дружина Юлія займається бізнесом, а відкрила жінка ФОП незадовго після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду. Через цей ФОП жінка отримала 9,4 мільйони гривень прибутку у 2022 році і 13,4 мільйони гривень — у 2023-му.

У той же час адреси офісу, контактні дані та діяльність Юлії залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень.

Тим часом за ексрадника ОП Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави. Чоловіка підозрювали у розкраданні грошей на закупівлі трансформаторів.