Декларація генерала СБУ раптово зникла із сайту після виходу розслідування про його статки
Днями журналісти видання "Слідство.Інфо" провели проаналізували декларацію генерала, начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка та виклали відповідне розслідування про майно посадовця. Однак, в день виходу матеріалу декларація раптово зникла із сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Про це повідомляє Слідство.Інфо.
Статки дружини Вітюка
Зазначається, що у ході свого розслідування журналісти виявили статки у рідних Вітюка на понад 25 мільйонів гривень.
Зокрема, дружина генерала Юлія під час війни, а саме у грудні 2023-го стала власницею елітної квартири преміум-класу у Печерському районі столиці. Квартири у такому будинку без ремонту можуть коштувати 3 тисячі доларів за квадратний метр. Тож, майно на 195 квадратних метрів обійшлося жінці у понад 20 мільйонів гривень.
Водночас, у офіціних документах вказано, що квартиру придбали за 12 мільйонів 800 тисяч гривень.
Заробітна платня Вітюка
Журналісти підкреслюють, що офіційної заробітної платні Вітюка, яка скаладає 1,8 мільйони гривень на рік, навряд чи вистачило б на купівлю такого майна.
Однак, його дружина Юлія займається бізнесом, а відкрила жінка ФОП незадовго після того, як Вітюк обійняв нинішню посаду. Через цей ФОП жінка отримала 9,4 мільйони гривень прибутку у 2022 році і 13,4 мільйони гривень — у 2023-му.
У той же час адреси офісу, контактні дані та діяльність Юлії залишаються невідомими.
Нагадаємо, у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. Сума збитків столичному бюджету склала 32 мільйони гривень.
Тим часом за ексрадника ОП Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави. Чоловіка підозрювали у розкраданні грошей на закупівлі трансформаторів.
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