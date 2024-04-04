СБУ ідентифікувала хакерів РФ, які атакували Київстар

Дівчина йде повз магазин "Київстар". Фото: УНІАН

Служба безпеки України ідентифікувала хакерів Головного розвідувального управління генерального штабу РФ, які атакували "Київстар" у грудні 2023 року. Спецслужба передасть усі матеріали справи до Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю інформаційному агентству "Укрінформу".

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Хто здійснив кібератаку на "Київстар"

У спецслужбі розповіли, що збирають доказову базу на хакерів Головного розвідувального управління генерального штабу РФ (ГРУ), які здійснили атаку на одного з національних операторів мобільного зв’язку "Київстар" у грудні 2023 року. Там зазначили, що після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування передадуть до Гааги.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а надалі передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні. Кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами", — зазначив Вітюк.

Наразі в СБУ встановили, що атаку на "Київстар" реалізувало хакерське угруповання SandWorm, яке є штатним підрозділом російського ГРУ.

За словами очільника Департаменту кібербезпеки, зараз СБУ проводить низку експертиз щодо уражених хакерами систем і завданих збитків. Також спецслужба спрямувала запити на отримання додаткової інформації від міжнародних партнерів.

Ілля Вітюк підкреслив, що кіберфахівці опрацьовують всіх учасників вертикалі, які були причетні до цієї атаки.

"Відповідати за скоєне має не лише конкретний хакер, але і, як мінімум, керівник військової частини і керівництво спецслужби, яка здійснює деструктивну діяльність", — переконаний керівник ДКІБ.

Водночас він підкреслив, що у світі налічується лише три кейси, коли оголошувалися підозри хакерам за кібератаки на інфраструктуру. При чому один із них — якраз результат СБУ.

Що відомо про кібератаку на "Київстар"

Нагадаємо вранці 12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працював їхній сайт і додаток, а користувачі скаржились на перебої зв'язку в різних регіонах.

Незадовго російські хакери угрупування "Солнцепек" взяли на себе повну відповідальність за кібератаку на український оператор мобільного зв'язку "Київстар". Також вони натякнули на допомогу "небайдужих співробітників" "Київстар".

Через два дні мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок та інтернет після хакерської атаки. Там вирішили скасувати наступну оплату за тариф для всіх користувачів.

Генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров розповів, що внаслідок атаки хакерів зруйновано 40% інфраструктури компанії. Вони знищили багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.