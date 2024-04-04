СБУ идентифицировала хакеров РФ, которые атаковали Киевстар

Девушка идет мимо магазина "Киевстар". Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины идентифицировала хакеров Главного разведывательного управления генерального штаба РФ, которые атаковали "Киевстар" в декабре 2023 года. Спецслужба передаст все материалы дела в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью информационному агентству "Укринформу".

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В спецслужбе рассказали, что собирают доказательную базу на хакеров Главного разведывательного управления генерального штаба РФ (ГРУ), совершивших атаку на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" в декабре 2023 года. Там отметили, что после проведения всех экспертиз и оглашения подозрений материалы этого расследования передадут в Гаагу.

"Мы работаем, чтобы по нашему законодательству объявить подозрения, а в дальнейшем передать эти дела в МКС. Военных преступников должны судить на международном уровне. Кибератаки по гражданской инфраструктуре должны быть признаны военными преступлениями", — отметил Витюк.

В настоящее время в СБУ установили, что атаку на "Киевстар" реализовала хакерская группировка SandWorm, являющаяся штатным подразделением российского ГРУ.

По словам главы Департамента кибербезопасности, сейчас СБУ проводит ряд экспертиз относительно пораженных хакерами систем и нанесенного ущерба. Также спецслужба направила запросы на получение дополнительной информации от международных партнеров.

Илья Витюк подчеркнул, что киберспециалисты прорабатывают всех участников вертикали, причастных к этой атаке.

"Отвечать за содеянное должен не только конкретный хакер, но и, как минимум, руководитель воинской части и руководство спецслужбы, осуществляющей деструктивную деятельность", — убежден руководитель ГКИБ.

В то же время он подчеркнул, что в мире насчитывается всего три кейса, когда объявлялись подозрения хакерам за кибератаки на инфраструктуру. Причем один из них — как раз результат СБУ.

Что известно о кибератаке на "Киевстар"

Напомним, утром 12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работал их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои связи в разных регионах.

Незадолго российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".

Через два дня мобильный оператор "Киевстар" возобновил связь и интернет после атаки хакеров. Там решили упразднить следующую оплату за тариф для всех пользователей.

Генеральный директор "Киевстара" Александр Комаров рассказал, что в результате атаки хакеров разрушены 40% инфраструктуры компании. Они уничтожили множество серверов и данных, что вызвало сбой в сети.