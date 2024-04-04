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За ексрадника ОП Артему Шила внесли 30 млн грн застави

4 квітня 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За ексрадника ОП Артему Шила внесли 30 млн грн застави
Ексрадник Офісу президента України Артем Шило в суді. Фото: Центр протидії корупції
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За ексрадника Офісу Президента Артем Шила внесли заставу. Йдеться про суму у розмірі 30 млн грн.

Про це повідомив Центр протидії корупції у Telegram у четвер, 4 квітня.

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"За нього уже внесли 30 млн грн застави. Цю інформацію нам підтвердили у пресслужбі ВАКС", — йдеться у повідомленні.

У ЦПК зазначили, що один із адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка — фігуранта справи про можливе одержання 36 тис. доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

Після внесення застави ексрадник ОП має дотримуватися низки обов'язків, зокрема, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. 

"Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віцепрем'єром Кубраковим та низкою інших осіб", — йдеться у повідомленні.

У разі порушення внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

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Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

Також 4 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Артему Шилу. Його взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн.

Офіс президента
суд
правосуддя
гроші
застава

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