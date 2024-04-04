За экс-советника ОП Артема Шило внесли 30 млн грн залога

Экс-советник Офиса президента Украины Артем Шило в суде. Фото: Центр противодействия коррупции

За экс-советника Офиса Президента Артем Шило внесли залог. Речь идет о сумме в размере 30 млн грн.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в Telegram в четверг, 4 апреля.

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"За него уже внесли 30 млн грн залога. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе ВАКС", — говорится в сообщении.

В ЦПК отметили, что один из адвокатов Шило сам является обвиняемым по делу НАБУ и САП. Речь идет о Сергее Тарасюке — фигуранте дела о возможном получении 36 тысяч долларов киевскими налоговиками за содействие в возвращении изъятого во время обыска имущества.

После внесения залога экс-советник ОП должен придерживаться ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

"Кроме того, ему запрещено общаться по поводу обстоятельств дела с главой ОП Ермаком, его заместителем Татаровым, министром Камышиным, вице-премьером Кубраковым и рядом других лиц", — говорится в сообщении.

В случае нарушения внесенный залог могут взыскать в доход бюджета.

Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Также 4 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Артему Шилу. Его взяли под стражу с альтернативой залогу в 30 миллионов гривен.