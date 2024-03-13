Шуфричу продовжили запобіжний захід — на який термін

Нестор Шуфрич у суді. Фото: Новини.LIVE

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, продовжили запобіжний захід. Відомо, що під вартою він перебуватиме до 11 травня.

Про це повідомило Суспільне у середу, 13 березня.

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Відомо, що під час суду прокурор просив для Шуфрича продовження тримання під вартою без альтернативи застави.

Водночас у коментарі Суспільному сам нардеп сказав, що вже пів року перебуває під вартою, і просив скасувати це рішення, а про альтернативу застави — не йшлося.

"Я шість місяців перебуваю у фізичних умовах, які були затверджені ще, мабуть, у 30-ті роки, або як мінімум за часів КДБ СРСР. Я вважаю що є посягання на мої конституційні права з погляду свободи, є посягання на мої права щодо виконання повноважень народного депутата", — зазначив Шуфрич.

Він обурився, чому його притягнули до кримінальної відповідальності за державну зраду через "об'єктивну критику влади", та вважає, що його "переслідування" є замовним.

"Моя інформаційна діяльність в цілому трактується як ІПСО. Мені інкримінується, що я фінансував повалення конституційного ладу і фінансував зміну кордонів і територіальної цілісності, нібито даючи вказівки на укладання господарського договору на охорону майна, яке на той час належало одному з членів нашої родини та він був виключно охоронним. І встановили, що цей договір уклали без дозволу і згоди власників. Цей договір діяв 1,5 місяця і був скасований", — прокоментував нардеп.

Шуфрич вважає, що такі дії не можуть кваліфікуватися як злочин, бо договір було укладено ще у 2016 році.

Нагадаємо, попереднє засідання щодо продовження запобіжного заходу Шуфричу відбулося в грудні 2023 року.

Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова заявили, що членство Шуфрича триватиме до вердикту суду.