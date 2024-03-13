Шуфричу продлили меру пресечения — на какой срок

Нестор Шуфрич в суде. Фото: Новини.LIVE

Народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в госизмене, продлили меру пресечения. Известно, что под стражей он будет находиться до 11 мая.

Об этом сообщило Суспільне в среду, 13 марта.

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Известно, что во время суда прокурор просил продления содержания Шуфрича под стражей без альтернативы залога.

В то же время в комментарии Суспільному сам нардеп сказал, что уже полгода находится под стражей, и просил отменить это решение, а об альтернативе залога речь не шла.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще, пожалуй, в 30-е годы, или как минимум во времена КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательство на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательство на мои права по выполнению полномочий народного депутата", — отметил Шуфрич.

Он возмутился, почему его привлекли к уголовной ответственности за государственную измену из-за "объективной критики власти", и считает, что его "преследование" заказное.

"Моя информационная деятельность в целом трактуется как ИПСО. Мне инкриминируется, что я финансировал свержение конституционного строя и финансировал изменение границ и территориальной целостности, якобы давая указания на заключение хозяйственного договора на охрану имущества, которое в то время принадлежало одному из членов нашей семьи, и он был исключительно охранным. И установили, что этот договор заключен без разрешения и согласия владельцев. Этот договор действовал 1,5 месяца и был отменен", — прокомментировал нардеп.

Шуфрич считает, что такие действия не могут квалифицироваться как преступление, потому что договор был заключен еще в 2016 году.

Напомним, предыдущее заседание о продлении меры пресечения Шуфричу состоялось в декабре 2023 года.

Ранее в Комитете Верховной Рады по свободе слова заявили, что членство Шуфрича будет продолжаться до вердикта суда.