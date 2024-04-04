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Заволодіння 95 млн грн Укрзалізниці — ексраднику ОП Артему Шилу обрали запобіжний захід

4 квітня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Заволодіння 95 млн грн Укрзалізниці — ексраднику ОП Артему Шилу обрали запобіжний захід
Ексрадник Офісу президента України Артем Шило. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику Офісу президента України Артему Шилу. Його підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання у четвер, 4 квітня.

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Запобіжний захід Артему Шилу

Ексрадника ОП та ще шістьох людей підозрюють у заволодінні 94,8 млн гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Шила взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. У випадку, якщо він внесе заставу, то на нього будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки. Якщо цього не станеться, він сидітиме в СІЗО до 31 травня.

Під час судового засідання сторона захисту стверджувала, що двоє бойових офіцерів, які отримали звання Героя України після початку повномасштабного вторгнення, хотіли взяти на поруки ексрадника ОП. Однак вони не з'явилися на суд, оскільки перебувають у зоні бойових дій.

Що відомо про справу ексрадника ОП

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

Прокурори розповіли, що з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Відтак, він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Офіс президента
суд
Укрзалізниця
правосуддя
гроші

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