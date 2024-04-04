Завладение 95 млн грн Укрзализныци — экс-советнику ОП Артему Шилу избрали меру пресечения

Экс-советник Офиса президента Украины Артем Шило. Фото: скриншот

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему советнику Офиса президента Украины Артему Шилу. Его подозревают в завладении средствами Укрзализныци.

Об этом стало известно с трансляции судебного заседания в четверг, 4 апреля.

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Мера пресечения Артему Шилу

Экс-советника ОП и еще шесть человек подозревают в завладении 94,8 млн гривен Укрзализныци при закупке трансформаторов во время военного положения.

Шило взяли под стражу с альтернативой залога в 30 миллионов гривен. В случае, если он внесет залог, то на него будут возложены соответствующие процессуальные обязанности. Если этого не произойдет, он будет сидеть в СИЗО до 31 мая.

Во время судебного заседания сторона защиты утверждала, что двое боевых офицеров, которые получили звание Героя Украины после начала полномасштабного вторжения, хотели взять на поруки экс-советника ОП. Однако они не явились на суд, поскольку находятся в зоне боевых действий.

Что известно о деле экс-советника ОП

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Прокуроры рассказали, что с июня по декабрь 2022 лидер группы через подконтрольных должностных лиц Укрзализныци обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Следовательно, он организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями.