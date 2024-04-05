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Декларация генерала СБУ внезапно исчезла с сайта после выхода расследования о его состоянии

5 апреля 2024 10:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Декларация генерала СБУ внезапно исчезла с сайта после выхода расследования о его состоянии
Илья Витюк. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях журналисты издания "Слідство.Інфо" провели проанализировавшую декларацию генерала, начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Ильи Витюка и изложили соответствующее расследование об имуществе чиновника. Однако в день выхода материала декларация внезапно исчезла с сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Состояние жены Витюка

Отмечается, что в ходе своего расследования журналисты обнаружили состояние у родных Витюка более 25 миллионов гривен.

В частности, жена генерала Юлия во время войны, а именно в декабре 2023-го, стала владелицей элитной квартиры премиум-класса в Печерском районе столицы. Квартиры в таком доме без ремонта могут стоить 3 тысяч долларов за квадратный метр. Итак, имущество на 195 квадратных метров обошлось женщине более 20 миллионов гривен.

В то же время, в официальных документах указано, что квартиру приобрели за 12 миллионов 800 тысяч гривен.

Расследование о Витюке
Скриншот по декларации

Заработная плата Витюка

Журналисты подчеркивают, что официальной заработной платы Витюка, которая составляет 1,8 миллиона гривен в год, вряд ли хватило бы на покупку такого имущества.

Однако его жена Юлия занимается бизнесом, а открыла женщина ФЛП незадолго после того, как Витюк занял нынешний пост. Через этот ФЛП женщина получила 9,4 миллиона гривен прибыли в 2022 году и 13,4 миллиона гривен — в 2023-м.

В то же время адреса офиса, контактные данные и деятельность Юлии остаются неизвестными.

Напомним, в Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ. Сумма ущерба столичному бюджету составила 32 миллиона гривен.

Тем временем за эксрадеста ОП Артема Шила внесли 30 миллионов гривен залога. Мужчину подозревали в хищении денег на закупки трансформаторов.

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