Экс-чиновники СБУ украли миллионы государственных средств, они разоблачены

Экс-чиновники СБУ украли почти 30 млн грн государственных средств на аферах с горючим
СБУ в сотрудничестве с Национальными антикоррупционным бюро и Офисом Гепрокурора Украины разоблачила схему хищения средств, выделяемых на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.
Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Махинациями руководили бывшие чиновники СБУ
"К организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель", — отмечается в сообщении.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что фигуранты проводили закупку горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам. Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия из Киева, продававшие нефтепродукты. По данным СБУ, государству нанесен ущерб на сумму почти 30 млн грн.
В квартирах эскчиновников правоохранители провели обыски и обнаружили 11 миллионов гривен наличными, мобильные телефоны, компьютерную технику. Среди других находок – боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному оружию.
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Разоблачена схема хищения средств эск-чиновниками СБУ
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Разоблачена схема хищения средств эск-чиновниками СБУ
Также 10 апреля мы сообщали, что СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов", поддерживавшего агрессию РФ.
К слову, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал для российского режима Владимира Путина целью номер один. На него хотят повесить теракт в торговом центре Crocus.
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