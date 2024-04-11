Экс-чиновники СБУ украли миллионы государственных средств, они разоблачены

Правоохранители задержали бывших работников СБУ. Фото: ssu.gov.ua

СБУ в сотрудничестве с Национальными антикоррупционным бюро и Офисом Гепрокурора Украины разоблачила схему хищения средств, выделяемых на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.

Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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"К организации сделки причастны уже бывшие руководитель Департамента хозяйственного обеспечения и его первый заместитель", — отмечается в сообщении.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что фигуранты проводили закупку горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники Службы безопасности по искусственно завышенным ценам. Для этого подозреваемые привлекли подконтрольные коммерческие предприятия из Киева, продававшие нефтепродукты. По данным СБУ, государству нанесен ущерб на сумму почти 30 млн грн.

В квартирах эскчиновников правоохранители провели обыски и обнаружили 11 миллионов гривен наличными, мобильные телефоны, компьютерную технику. Среди других находок – боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному оружию.

Разоблачена схема хищения средств эск-чиновниками СБУ

Разоблачена схема хищения средств эск-чиновниками СБУ 1/4 ​ 2

Также 10 апреля мы сообщали, что СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов", поддерживавшего агрессию РФ.

К слову, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал для российского режима Владимира Путина целью номер один. На него хотят повесить теракт в торговом центре Crocus.