Підтримував агресію РФ — СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів" при спробі втечі

Затриманий фігурант. Фото: УП

Служба безпеки України затримала колаборанта, колишнього народного депутата від фракції "Партія регіонів", коли той намагався втекти за кордон. Фігурант підтримував збройну агресію проти України. Йому загрожує тюремне покарання.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про депутата

У спецслужбах не повідомляють імені затриманого, але з власних джерел видання УП стало відомо, що йдеться про 60-річного депутата Владислава Лук'янова. Його затримали біля прикордонного пункту пропуску на Одещини, звідки він намагався виїхати як особа непризовного віку.

У чому звинувачують фігуранта

Відомо, що у 2020 році Лук'янов став депутатом міськради Бахмута від забороненої партії ОПЗЖ. Після того, як РФ захопила частину регіону, фігурант почав свою "співпрацю" з ворогом.

Він, зокрема, "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством, а також надав російським спецслужбам повний доступ до наявного обладнання. Це дозволило окупантам контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам колаборант проживав на підконтрольній Україні території й дистанційно керував компанією.

"Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету рф у вигляді "податків" та "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", — йдеться в повідомленні.

Доля фігуранта

Повідомляється, що після затримання у колаборанта вилучили мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій. Лук'янову повідомили про підозру, йому загрожує в'язниця.

Затриманий фігурант. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього члена Партії регіонів, який допомагав ФСБ у наведенні авіабомб на Сумщині. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, на Харківщині судитимуть двох колаборантів, які допомагали ворогу.