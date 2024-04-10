Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Поддерживал агрессию РФ — СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов" при попытке побега arrow

Поддерживал агрессию РФ — СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов" при попытке побега

10 апреля 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Поддерживал агрессию РФ — СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов" при попытке побега
Задержанный фигурант. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, бывшего народного депутата от фракции "Партия регионов", когда тот пытался скрыться за границу. Фигурант поддерживал вооруженную агрессию против Украины. Ему грозит тюремное наказание.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Что известно о депутате

В спецслужбах не сообщают имени задержанного, но из собственных источников издания УП стало известно, что речь идет о 60-летнем депутате Владиславе Лукьянове. Его задержали возле пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался уехать как лицо непризывного возраста.

В чем обвиняют фигуранта

Известно, что в 2020 году Лукьянов стал депутатом горсовета Бахмута от запретной партии ОПЗЖ. После того, как РФ захватила часть региона, фигурант начал свое "сотрудничество" с врагом.

Он, в частности, перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству, а также предоставил российским спецслужбам полный доступ к имеющемуся оборудованию. Это позволило оккупантам контролировать интернет-активность местного населения.

Сам коллаборант проживал на подконтрольной Украине территории и дистанционно управлял компанией.

"Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет России в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины", — говорится в сообщении.

Судьба фигуранта

Сообщается, что после задержания у коллаборанта изъяли мобильный телефон и черновые записи с поличным. Лукьянову сообщили о подозрении, ему грозит тюрьма.

СБУ задержали Лукьянова
Задержанный фигурант. Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, в Харьковской области будут судить двух коллаборантов, которые помогали врагу.

СБУ
война
граница
Партии регионов
госизмена
побег
Коллаборант
народные депутаты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый