Поддерживал агрессию РФ — СБУ задержала экс-нардепа "Партии регионов" при попытке побега

Задержанный фигурант. Фото: УП

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, бывшего народного депутата от фракции "Партия регионов", когда тот пытался скрыться за границу. Фигурант поддерживал вооруженную агрессию против Украины. Ему грозит тюремное наказание.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о депутате

В спецслужбах не сообщают имени задержанного, но из собственных источников издания УП стало известно, что речь идет о 60-летнем депутате Владиславе Лукьянове. Его задержали возле пограничного пункта пропуска в Одесской области, откуда он пытался уехать как лицо непризывного возраста.

В чем обвиняют фигуранта

Известно, что в 2020 году Лукьянов стал депутатом горсовета Бахмута от запретной партии ОПЗЖ. После того, как РФ захватила часть региона, фигурант начал свое "сотрудничество" с врагом.

Он, в частности, перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству, а также предоставил российским спецслужбам полный доступ к имеющемуся оборудованию. Это позволило оккупантам контролировать интернет-активность местного населения.

Сам коллаборант проживал на подконтрольной Украине территории и дистанционно управлял компанией.

"Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет России в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины", — говорится в сообщении.

Судьба фигуранта

Сообщается, что после задержания у коллаборанта изъяли мобильный телефон и черновые записи с поличным. Лукьянову сообщили о подозрении, ему грозит тюрьма.

Задержанный фигурант. Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, в Харьковской области будут судить двух коллаборантов, которые помогали врагу.