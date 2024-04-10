Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow РФ полює на Малюка — в чому звинувачують очільника СБУ arrow

РФ полює на Малюка — в чому звинувачують очільника СБУ

10 квітня 2024 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ полює на Малюка — в чому звинувачують очільника СБУ
Очільник СБУ Василю Малюк. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк став для російського режиму Володимира Путіна ціллю номер один. На нього також хочуть "повісити" теракт в торгівельному центрі Crocus.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела з СБУ.

Читайте також:

Малюк ціль номер один для Росії 

Джерела розповіли, що росіяни хочуть "повісити" теракт у ТЦ Crocus City Hall на Малюка та оголосити його "головним терористом". Також він визначений у Кремлі ціллю номер один. Про це свідчать дані українських спецслужб.

"Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів Sea Baby на кораблі РФ. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", — йдеться у повідомленні.

Анонімні співрозмовники заявили, що не виключено, якщо в таджиків, яких затримали після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка".

Що відомо про теракт в "Крокусі" 

Нагадаємо, 22 березня в Москві відкрили стрілянину в торговельному центрі "Крокус". Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 139 людей, а ще понад 180 отримали поранення.

Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані. Влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода СаідакраміШамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. Проте у МЗС Таджикистану заперечили цю інформацію.

Не обійшлося і без обвинувачення України. 26 березня суд у Москві заочно заарештував Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який стався у торговельному центрі "Крокус".

Крім того, Малюк заявляв, що його служба обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках та спрогнозував нові операції на території РФ. 

СБУ
замах
Василь Малюк
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен