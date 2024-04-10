РФ полює на Малюка — в чому звинувачують очільника СБУ

Очільник СБУ Василю Малюк. Фото: Новини.LIVE

Голова Служби безпеки України Василь Малюк став для російського режиму Володимира Путіна ціллю номер один. На нього також хочуть "повісити" теракт в торгівельному центрі Crocus.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела з СБУ.

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Джерела розповіли, що росіяни хочуть "повісити" теракт у ТЦ Crocus City Hall на Малюка та оголосити його "головним терористом". Також він визначений у Кремлі ціллю номер один. Про це свідчать дані українських спецслужб.

"Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів Sea Baby на кораблі РФ. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", — йдеться у повідомленні.

Анонімні співрозмовники заявили, що не виключено, якщо в таджиків, яких затримали після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка".

Що відомо про теракт в "Крокусі"

Нагадаємо, 22 березня в Москві відкрили стрілянину в торговельному центрі "Крокус". Внаслідок цього теракту загинули щонайменше 139 людей, а ще понад 180 отримали поранення.

Напад став найбільшим за кількістю жертв терактом у РФ після теракту в Беслані. Влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. За скоєння теракту затримали Далерджона Мірзоєва, Рачабалізода Саідакрамі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. Проте у МЗС Таджикистану заперечили цю інформацію.

Не обійшлося і без обвинувачення України. 26 березня суд у Москві заочно заарештував Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який стався у торговельному центрі "Крокус".

Крім того, Малюк заявляв, що його служба обіграла російські спецслужби по всіх ключових напрямках та спрогнозував нові операції на території РФ.