РФ охотится за Малюком — в чем обвиняют главу СБУ

Руководитель СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк стал для российского режима Владимира Путина целью номер один. На него также хотят повесить теракт в торговом центре Crocus.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники из СБУ.

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Малюк цель номер один для России

Источники рассказали, что россияне хотят "повесить" теракт в ТЦ Crocus City Hall на Малюка и объявить его "главным террористом". Также он определен в Кремле целью номер один. Об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб.

"Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов Sea Baby на корабле РФ. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки. Также Служба успешно противодействует российской агентуре в Украине", — говорится в сообщении.

Анонимные собеседники заявили, что не исключено, если у таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка".

Что известно о теракте в "Крокусе"

Напомним, 22 марта в Москве открыли стрельбу в торговом центре "Крокус". В результате этого теракта погибли по меньшей мере 139 человек, а еще более 180 получили ранения.

Нападение стало самым большим по количеству жертв терактом в РФ после теракта в Беслане. Власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. За совершение теракта задержали Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами , Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Однако в МИД Таджикистана опровергли эту информацию.

Не обошлось и без обвинения Украины. 26 марта суд в Москве заочно арестовал Василия Малюка из-за обвинений в теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус".

Кроме того, Малюк заявлял, что его служба обыграла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям и спрогнозировал новые операции на территории РФ.