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У Росії суд арештував чотирьох обвинувачених у теракті в "Крокусі"

25 березня 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії суд арештував чотирьох обвинувачених у теракті в "Крокусі"
Пожежа в торговельному центрі "Крокус" у Підмосков'ї в РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Суд у Москві заарештував ще двох обвинувачених у скоєнні теракту в торговельному центрі "Крокус сіті хол" — Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. Їх утримуватимуть до 22 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 24 березня.

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Що відомо про ще двох обвинувачених

За даними видання, чоловіків звинувачують у вчиненні теракту, який призвів до смерті людини. Суд проводив засідання в закритому режимі "у зв'язку з необхідністю зберегти таємницю слідства та забезпечити безпеку учасників процесу".

Обвинувачений у скоєнні теракту Шамсидін Фарідуні
Обвинувачений у скоєнні теракту Шамсидін Фарідуні. Фото: росЗМІ
Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов
Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов. Фото: росЗМІ

Крім того, обвинувачених привели до суду з численними травмами та синцями на обличчі, а Файзова доставили на медичному візку під наглядом лікарів. Як повідомляють росЗМІ, йому 20 років, наразі безробітний. Офіційно працював у барбершопі в Івановому, де був зареєстрований.

Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов
Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов. Фото: росЗМІ
Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов
Обвинувачений у теракті Мухаммадсобір Файзов. Фото: росЗМІ

Фарідуні 26 років, родом із Таджикистану, має восьмимісячну дитину. Офіційно працював на фабриці в Подільську, зареєстрований у Красногорську.

Нагадаємо, раніше в неділю, 24 березня, російські ЗМІ повідомили, що суд звинуватив Далерджона Мірзоєва та Рачабалізода Саідакрамі у скоєнні теракту в торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" в Москві. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, станом на 24 березня внаслідок теракту в торговельному центрі "Крокус", що стався 22 березня, відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.

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