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В России суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в "Крокусе"

25 марта 2024 05:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России суд арестовал четырех обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Пожар в торговом центре "Крокус" в Подмосковье в РФ. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Суд в Москве арестовал еще двух обвиняемых в совершении теракта в торговом центре "Крокус сити холл" — Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их будут содержать до 22 мая.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 24 марта.

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По данным издания, мужчины обвиняются в совершении теракта, который привел к смерти человека. Суд проводил заседание в закрытом режиме "в связи с необходимостью сберечь тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса".

Обвиняемый в совершении теракта Шамсидин Фаридуни
Обвиняемый в совершении теракта Шамсидин Фаридуни. Фото: росСМИ
Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов
Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов. Фото: росСМИ

Кроме того, обвиняемых привели в суд с многочисленными травмами и кровоподтеками на лице, а Файзова доставили на медицинской коляске под наблюдением врачей. Как сообщают росСМИ, ему 20 лет, сейчас безработный. Официально работал в барбершопе в Иваново, где был зарегистрирован.

Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов
Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов. Фото: росСМИ
Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов
Обвиняемый в теракте Мухаммадсобор Файзов. Фото: росСМИ

Фаридуни 26 лет, родом из Таджикистана, имеет восьмимесячного ребенка. Официально работал на фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске.

Напомним, ранее в воскресенье, 24 марта, российские СМИ сообщили, что суд обвинил Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами в совершении теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Москве. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Как известно, по состоянию на 24 марта в результате произошедшего 22 марта теракта в торговом центре "Крокус" известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

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