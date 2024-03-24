Кількість загиблих внаслідок теракту в ТЦ "Крокус" у Москві знову зросла, — ЗМІ

Пожежа в ТЦ "Крокус" в Москві. Фото: росЗМІ

Внаслідок стрілянини у торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" кількість загиблих знову зросла. Станом на неділю, 24 березня, відомо про 180 вбитих осіб.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії.

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Внаслідок теракту в ТЦ "Крокус" загинуло 180 осіб

У російській столиці в п'ятницю, 22 березня в ТЦ "Крокус Сіті Холл" сталася масштабна стрілянина та пожежа. Декілька осіб влаштували теракт і вбили росіян, які перебували в приміщенні ТЦ.

За даними росЗМІ, наразі кількість загиблих становить вже 180 осіб. З'ясувалося, що упізнано станом на сьогодні 62 людини.

Скриншот допису ТАСС

Що відомо про теракт у ТЦ "Крокус" 22 березня

Нагадаємо, 22 березня у Москві ув ТЦ "Крокус" сталася стрілянина.

Влада РФ звинувачує у вчиненні теракту громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Згодом відповідальність за теракт у ТРЦ Крокус взяла ІДІЛ. Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт помстою РФ за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.

Також ми писали, що 23 березня у ТЦ "Крокус" завершилась рятувальна операція, однак пошук продовжується.