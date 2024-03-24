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У ТЦ "Крокус" під час теракту проходили змагання з танців — організатори не провели евакуацію

24 березня 2024 12:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦ "Крокус" під час теракту проходили змагання з танців — організатори не провели евакуацію
Танцювальний чемпіонат в ТЦ "Крокус Сіті Холл". Фото: theins.ru
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Стало відомо, що 22 березня в ТЦ "Крокус Сіті Холл" проходив російський чемпіонат з танцювального спорту. Під час теракту організатори не припинили змагання і не організували евакуацію.

Про це повідомило видання The Insider у неділю, 24 березня.

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Евакуація учасників чемпіонату

За даними Telegram-каналу Baza, наказ продовжити змагання надійшов від президентки Всеросійської федерації танцювального спорту Надії Єрастової.

У відповідь на звинувачення, Єрастова заявила, що змагання тривали до отримання сигналу тривоги, після чого було розпочато евакуацію, організовану співробітниками федерації та контролерами місця проведення, і що ніхто не постраждав.

Проте, свідчення глядачів та учасників, отримані The Insider, вказують на те, що організатори не були в курсі ситуації до останнього моменту, офіційних повідомлень не було, і люди самостійно виходили на вулицю. Один з глядачів заявив, що люди бігали без розуміння ситуації, поки організатори закликали продовжити змагання. Масштабна евакуація почалася лише після появи в соціальних мережах відео зі стріляниною.

На відео, наданому учасницею змагань, чути, як ведучий повідомляє про скоре відновлення змагань і закликає не панікувати. Багато учасників не змогли забрати свої речі, оскільки доступ до зали та роздягалень був закритий.

Федерація танцювального спорту опублікувала офіційне повідомлення 23 березня, в якому коментується теракт.

Нагадаємо, що у ТЦ Крокус завершилась рятувальна операція, однак пошук продовжується.

Раніше ми писали, що відповідальність за теракт у ТРЦ Крокус взяла ІДІЛ.

теракт
евакуація
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Росія
ТЦ Крокус

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