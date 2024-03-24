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В ТЦ "Крокус" во время теракта проходили соревнования по танцам — организаторы не провели эвакуацию

24 марта 2024 12:42
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Бригадир София
редактор
В ТЦ "Крокус" во время теракта проходили соревнования по танцам — организаторы не провели эвакуацию
Танцевальный чемпионат в ТЦ "Крокус Сити Холл". Фото: theins.ru
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стало известно, что 22 марта в ТЦ "Крокус Сити Холл" проходил российский чемпионат по танцевальному спорту. В ходе теракта организаторы не прекратили соревнования и не организовали эвакуацию.

Об этом сообщило издание The Insider в воскресенье, 24 марта.

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Эвакуация участников чемпионата

По данным Telegram-канала Baza, приказ продолжить соревнование поступил от президентки Всероссийской федерации танцевального спорта Надежды Ерастовой.

В ответ на обвинения Ерастова заявила, что соревнования продолжались до получения сигнала тревоги, после чего была начата эвакуация, организованная сотрудниками федерации и контролерами места проведения, и что никто не пострадал.

Однако свидетельства зрителей и участников, полученные The Insider, указывают на то, что организаторы не были в курсе ситуации до последнего момента, официальных сообщений не было, и люди самостоятельно выходили на улицу. Один из зрителей заявил, что люди бегали без понимания ситуации, пока организаторы призвали продолжить соревнование. Масштабная эвакуация началась только после появления в социальных сетях видео со стрельбой.

На видео, предоставленном участницей соревнований, слышно, как ведущий сообщает о скором возобновлении соревнований и призывает не паниковать. Многие участники не смогли забрать свои вещи, поскольку доступ в зал и раздевалки был закрыт.

Федерация танцевального спорта опубликовала официальное сообщение 23 марта, в котором комментируется теракт.

Напомним, что у ТЦ Крокус завершилась спасательная операция, однако поиск продолжается.

Ранее мы писали, что ответственность за теракт в ТЦ Крокус взяла ИГИЛ.

теракт
эвакуация
россияне
Россия
ТЦ Крокус

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