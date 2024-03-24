Число погибших в результате теракта в ТЦ "Крокус" в Москве снова возросло, — СМИ

Пожар в ТЦ "Крокус" в Москве. Фото: росСМИ

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" количество погибших вновь возросло. По состоянию на воскресенье, 24 марта, известно о 180 убитых.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет России.

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В результате теракта в ТЦ "Крокус" погибли 180 человек

В российской столице в пятницу, 22 марта, в ТЦ "Крокус Сити Холл" произошла масштабная стрельба и пожар. Несколько человек устроили теракт и убили находившихся в помещении ТЦ россиян.

По данным росСМИ, в настоящее время количество погибших составляет уже 180 человек. Выяснилось, что опознаны по состоянию на сегодняшний день 62 человека.

Скриншот допису ТАСС

Что известно о теракте в ТЦ "Крокус" 22 марта

Напомним, 22 марта в Москве в ТЦ "Крокус" произошла стрельба.

Власти РФ обвиняют в совершении теракта граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Впоследствии ответственность за теракт в ТРЦ Крокус взяла ИГИЛ. Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт местью РФ за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались скрыться не в Украине. По его словам, они хотели попасть в Белоруссию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.

Также мы писали, что 23 марта в ТЦ "Крокус" завершилась спасательная операция, однако поиск продолжается.