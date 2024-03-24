Двом фігурантам у справі про теракт в ТЦ "Крокус" висунули підозру, — ЗМІ
В Росії суд звинуватив двох фігурантів у справі про стрілянину в торговельному центрі "Крокус Сіті Холл" в Москві у скоєнні теракту. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомили російські ЗМІ в неділю, 24 березня.
Обвинувачення в теракті двох фігурантів у справі про ТЦ "Крокус"
Стало відомо, що суд обвинуватив двох чоловіків у своєнні терористочного акту в ТЦ "Крокус". Російські ЗМІ повідомляють, що обидва злочинці визнали свою провину у повному обсязі. Їм загрожує довічне позбавлення волі.
"Двох фігурантам у справі про теракт у "Крокусі" звинуватили у вчиненні терористичного акту, їм загрожує довічне позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.
За даними росЗМІ, перший фігурант 32-річний Далерджон Мірзоєв уродженець Таджикистану. У нього є четверо неповнолітніх дітей. Другий фігурант справи про теракт — Рачабалізод Саідакрамі, йому 28 років. Він не знає російські і спілкується через перекладача.
Теракт в ТЦ "Крокус" 22 березня — що відомо
Нагадаємо, 22 березня у Москві в ТЦ "Крокус" сталася стрілянина. Відповідальність за теракт у ТРЦ "Крокус" взяла ІДІЛ. Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт помстою РФ за боротьбу проти ісламістів.
З'ясувалося, що в день теракту в ТЦ "Крокус Сіті Холл" проходив російський чемпіонат з танцювального спорту. Під час стрілянини організатори не припинили змагання і не евакуювали людей.
Також ми писали, що 23 березня у ТЦ "Крокус" завершилась рятувальна операція. Станом на 24 березня відомо про 137 загиблих та 180 постраждалих.
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