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Двум фигурантам по делу о теракте в ТЦ "Крокус" выдвинули подозрение, — СМИ

24 марта 2024 23:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Двум фигурантам по делу о теракте в ТЦ "Крокус" выдвинули подозрение, — СМИ
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России суд обвинил двух фигурантов по делу о стрельбе в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Москве в совершении теракта. Преступникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили российские СМИ в воскресенье, 24 марта.

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Обвинение в теракте двух фигурантов по делу о ТЦ "Крокус"

Стало известно, что суд обвинил двух мужчин в совершении террористического акта в ТЦ "Крокус". Российские СМИ сообщают, что оба преступника признали свою вину в полном объеме. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый в теракте Мирзоев
Обвиняемый в теракте Мирзоев. Фото: росСМИ
Обвиняемый в теракте Саидакрами
Обвинен в теракте Саидакрами. Фото: росСМИ

"Двух фигурантов по делу о теракте в "Крокусе" обвинили в совершении террористического акта, им грозит пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

По данным росСМИ, первый фигурант 32-летний Далерджон Мирзоев уроженец Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей. Второй фигурант дела о теракте — Рачабализод Саидакрами, ему 28 лет. Он не знает русский и общается через переводчика.

Скриншот сообщения РИА Новости
Скриншот сообщения РИА Новости

Теракт в ТЦ "Крокус" 22 марта — что известно

Напомним, 22 марта в Москве в ТЦ "Крокус" произошла стрельба. Ответственность за теракт в ТРЦ "Крокус" взяла ИГИЛ. Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт местью РФ за борьбу против исламистов.

Выяснилось, что в день теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" проходил российский чемпионат по танцевальному спорту. Во время стрельбы организаторы не прекратили соревнования и не эвакуировали людей.

Также мы писали, что 23 марта в ТЦ "Крокус" завершилась спасательная операция. По состоянию на 24 марта известно о 137 погибших и 180 пострадавших.

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