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У Британії звинувачують Росію у розповсюджені пропаганди після теракту в ТЦ Крокус

24 березня 2024 19:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Британії звинувачують Росію у розповсюджені пропаганди після теракту в ТЦ Крокус
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Британський міністр фінансів Джеремі Хант висловив думку, що російська сторона намагається приховати реальні обставини теракту, що сталася в московському ТЦ Крокус. Для цього вона використовує пропаганду.

Про це він заявив в інтерв’ю для Sky News у неділю, 24 березня.

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Він зазначив, що втрати серед мирного населення завжди є трагічними, без винятку, незалежно від політичного режиму країни.

"Ми можемо лише сподіватися, що винні будуть спіймані", — заявив Хант.

Також міністр відхилив звинувачення Росії в адресу України щодо їх можливої участі у злочині, заявивши, що заявам російського уряду не можна беззастережно довіряти.

"Ми дуже мало довіряємо тому, що говорить російський уряд", — підкреслив міністр фінансів Британії.

Він підкреслив, що російські спроби ввести в оману міжнародну спільноту є частиною ширшої стратегії дезінформації. Висловлюючи своє ставлення до російських заяв, міністр використав англійський вираз, який вказує на скептицизм, і додав, що громадяни Великої Британії повинні бути пильними щодо можливих терористичних загроз.

Нагадаємо, що відповідальність за теракт у ТЦ Крокус взяла ІДІЛ.

Раніше ми писали, що кількість постраждалих внаслідок теракту в ТЦ "Крокус" у Москві знову зросла.

Великобританія
пропаганда
Росія
ТЦ Крокус

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