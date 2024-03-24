В Британии обвиняют Россию в распространении пропаганды после теракта в ТЦ Крокус
Британский министр финансов Джереми Хант выразил мнение, что российская сторона пытается скрыть реальные обстоятельства произошедшего в московском ТЦ Крокус теракта. Для этого она употребляет пропаганду.
Об этом он заявил в интервью Sky News в воскресенье, 24 марта.
Заявление министра финансов Британии о теракте в ТЦ Крокус
Он отметил, что потери среди мирного населения всегда трагичны, без исключения, независимо от политического режима страны.
"Мы можем только надеяться, что виновные будут пойманы", - заявил Хант.
Также министр отклонил обвинения России в адрес Украины по поводу их возможного участия в преступлении, заявив, что заявлениям российского правительства нельзя безоговорочно доверять.
"Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство", - подчеркнул министр финансов Британии.
Он подчеркнул, что российские попытки ввести в заблуждение международное сообщество являются частью более широкой стратегии дезинформации. Выражая свое отношение к российским заявлениям, министр использовал английское выражение, указывающее на скептицизм, и добавил, что граждане Великобритании должны быть бдительными по поводу возможных террористических угроз.
Напомним, что ответственность за теракт в ТЦ Крокус взяла ИГИЛ.
Ранее мы писали, что количество пострадавших в результате теракта в ТЦ "Крокус" в Москве снова возросло.
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