Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Британии обвиняют Россию в распространении пропаганды после теракта в ТЦ Крокус arrow

В Британии обвиняют Россию в распространении пропаганды после теракта в ТЦ Крокус

24 марта 2024 19:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Британии обвиняют Россию в распространении пропаганды после теракта в ТЦ Крокус
Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Британский министр финансов Джереми Хант выразил мнение, что российская сторона пытается скрыть реальные обстоятельства произошедшего в московском ТЦ Крокус теракта. Для этого она употребляет пропаганду.

Об этом он заявил в интервью Sky News в воскресенье, 24 марта.

Читайте также:

Заявление министра финансов Британии о теракте в ТЦ Крокус

Он отметил, что потери среди мирного населения всегда трагичны, без исключения, независимо от политического режима страны.

"Мы можем только надеяться, что виновные будут пойманы", - заявил Хант.

Также министр отклонил обвинения России в адрес Украины по поводу их возможного участия в преступлении, заявив, что заявлениям российского правительства нельзя безоговорочно доверять.

"Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство", - подчеркнул министр финансов Британии.

Он подчеркнул, что российские попытки ввести в заблуждение международное сообщество являются частью более широкой стратегии дезинформации. Выражая свое отношение к российским заявлениям, министр использовал английское выражение, указывающее на скептицизм, и добавил, что граждане Великобритании должны быть бдительными по поводу возможных террористических угроз.

Напомним, что ответственность за теракт в ТЦ Крокус взяла ИГИЛ.

Ранее мы писали, что количество пострадавших в результате теракта в ТЦ "Крокус" в Москве снова возросло.

Великобритания
пропаганда
Россия
ТЦ Крокус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом