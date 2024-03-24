В Британии обвиняют Россию в распространении пропаганды после теракта в ТЦ Крокус

Пожар в ТЦ "Крокус". Фото: росСМИ

Британский министр финансов Джереми Хант выразил мнение, что российская сторона пытается скрыть реальные обстоятельства произошедшего в московском ТЦ Крокус теракта. Для этого она употребляет пропаганду.

Об этом он заявил в интервью Sky News в воскресенье, 24 марта.

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Он отметил, что потери среди мирного населения всегда трагичны, без исключения, независимо от политического режима страны.

"Мы можем только надеяться, что виновные будут пойманы", - заявил Хант.

Также министр отклонил обвинения России в адрес Украины по поводу их возможного участия в преступлении, заявив, что заявлениям российского правительства нельзя безоговорочно доверять.

"Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство", - подчеркнул министр финансов Британии.

Он подчеркнул, что российские попытки ввести в заблуждение международное сообщество являются частью более широкой стратегии дезинформации. Выражая свое отношение к российским заявлениям, министр использовал английское выражение, указывающее на скептицизм, и добавил, что граждане Великобритании должны быть бдительными по поводу возможных террористических угроз.

Напомним, что ответственность за теракт в ТЦ Крокус взяла ИГИЛ.

Ранее мы писали, что количество пострадавших в результате теракта в ТЦ "Крокус" в Москве снова возросло.