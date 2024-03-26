Росія заочно заарештувала голову СБУ — реакція Малюка

Голова СБУ Василю Малюк. Фото: Новини.LIVE

Суд у Москві заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який трапився у торговельному центрі "Крокус". Очільник СБУ ніяк не сприймає такі псевдорішення і більше хвилюється, коли буде суд над російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у коментарі Новини.LIVE.

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Суд у Москві заочно заарештував Малюка

Російські ЗМІ у вівторок, 26 березня, почали поширювати інформацію, що суд в Москві заочно заарештував Малюка через обвинувачення у теракті.

Скриншот дописів російських ЗМІ

Реакція Малюка на арешт

Побачивши таке "рішення" голова СБУ заявив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу".

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд — над їхнім господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", — відзначив Малюк.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Раніше ми повідомляли, що у Москві 22 березня, в торговельному центрі "Крокус" сталася стрілянина. Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в причетності до теракту.

Також в Центрі протидії дезінформації заявили, що стрілянина в московському ТЦ могла бути операцією російських спецслужб, аби звинуватити Україну.

У Головному управлінні розвідки спростували інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Крім того, влада РФ звинувачує у вчиненні стрілянини у московському торговому центрі "Крокус" громадян Таджикистану. У МЗС країни заперечили цю інформацію.

Також у московському торговому центрі зросла кількість загиблих внаслідок теракту. Наразі відомо про 133 жертви.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокусі" помстою Російській Федерації за боротьбу проти ісламістів. Цей напад бойовики назвали частиною своєї боротьби проти ворогів ісламу.

Посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой заявив, що терористи, які влаштували теракт у торговому центрі "Крокус" в Москві, намагалися втекти не в Україну. За його словами, вони хотіли потрапити в Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі". Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін та інші покидьки намагаються звалити провину на когось іншого.