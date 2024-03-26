Россия заочно арестовала главу СБУ — реакция Малюка

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Суд в Москве заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка из-за обвинений в теракте, который произошел в торговом центре "Крокус". Глава СБУ никак не воспринимает такие псевдорешения и больше волнуется, когда будет суд над российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в комментарии Новини.LIVE.

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Суд в Москве заочно арестовал Малюка

Российские СМИ во вторник, 26 марта, начали распространять информацию, что суд в Москве заочно арестовал Малюка из-за обвинений в теракте.

Скриншот сообщений российских СМИ

Реакция Малюка на арест

Увидев такое "решение" глава СБУ заявил, что "решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания".

"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — над их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", — отметил Малюк.

Теракт в ТЦ "Крокус"

Ранее мы сообщали, что в Москве 22 марта, в торговом центре "Крокус", произошла стрельба. Федеральная служба безопасности России обвинила Украину в причастности к теракту.

Также в Центре противодействия дезинформации заявили, что стрельба в московском ТЦ могла быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину.

В Главном управлении разведки опровергли информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались выехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Кроме того, власти РФ обвиняют в совершении стрельбы в московском торговом центре "Крокус" граждан Таджикистана. В МИДе страны опровергли эту информацию.

Также в московском торговом центре возросло число погибших в результате теракта. В настоящее время известно о 133 жертвах.

Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокусе" местью Российской Федерации за борьбу против исламистов. Это нападение боевики назвали частью своей борьбы против врагов ислама.

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что террористы, устроившие теракт в торговом центре "Крокус" в Москве, пытались сбежать не в Украину. По его словам, они хотели попасть в Белоруссию.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в "Крокусе". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и другие подонки пытаются свалить вину на кого-то другого.