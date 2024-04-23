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У Мінагрополітиці прокоментували підозру по оборудках з землею, у яких підозрюють міністра

23 квітня 2024 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мінагрополітиці прокоментували підозру по оборудках з землею, у яких підозрюють міністра
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Фото: AgroPolit
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.

Заява Миколи Сольського з'явилася в Telegram-каналі Мінагрополітики у вівторок, 23 квітня.

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Підозра у справі про оборудки з землею

Сольський заявив, що події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру йому стосуються періоду 2017-2018 рр. Тоді він був адвокатом. 

"Обставини  семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі  Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", — наголосив міністр. 

Сольський гарантує максимальну відкритість для встановлення істини. Водночас він наголосив, що в цьому немає потреби, адже всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

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Допис Мінагрополітики. Фото: скриншот

Нагадаємо, НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Також НАБУ та САП викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.

НАБУ
земля
Україна
Мінагро
підозра
адвокат

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