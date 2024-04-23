В Минагрополитики прокомментировали подозрение по сделкам с землей, в которых подозревают министра

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Фото: AgroPolit

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.

Заявление Николая Сольского появилось в Telegram-канале Минагрополитики во вторник, 23 апреля.

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Сольский заявил, что события, по которым, по информации НАБУ, сообщено о подозрении ему касаются периода 2017-2018 гг. тогда он был адвокатом.

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом. Споры решаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земли, которые, вероятно, имеет в виду НАБУ", — подчеркнул министр.

Сольский гарантирует максимальную открытость для установления истины. В то же время он отметил, что в этом нет необходимости, ведь все данные открыты для правоохранителей, а доказательства и аргументы сторон находятся на рассмотрении судов.

Пост Минагрополитики. Фото: скриншот

Напомним, НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Также НАБУ и САП разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.