Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики

Вадим Сольский. Фото: forbes.ua

Министр аграрной политики и продовольствия Вадим Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке с должности. Ее рассмотрит парламент на ближайшем заседании.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", — говорится в сообщении.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Скан-копия заявления Сольского. Фото: Стефанчук

Ранее НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Также мы писали, что Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.