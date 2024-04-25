Сольский подал в отставку с должности министра агрополитики
Министр аграрной политики и продовольствия Вадим Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке с должности. Ее рассмотрит парламент на ближайшем заседании.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Сольский покинул пост министра
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", — говорится в сообщении.
По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Ранее НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.
Также мы писали, что Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.
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