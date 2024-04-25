Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сольський пояснив, чому вирішив подати у відставку arrow

Сольський пояснив, чому вирішив подати у відставку

25 квітня 2024 20:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сольський пояснив, чому вирішив подати у відставку
Вадим Сольський. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський у четвер, 25 квітня, подав заяву щодо відставки з посади. Він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.

Про це Сольський написав на сторінці Мінагро у Facebook.

Читайте також:

Заява на відставку Сольського

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі — продовжу працювати", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Сольського

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заяву Сольського буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

null
Заява Сольського. Фото: Стефанчук

Також ми писали, що НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

Крім того, Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею та заявив, що це було ще до політичної карʼєри.

Верховна Рада
Мінагро
Микола Сольський
звільнення
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри