Сольський пояснив, чому вирішив подати у відставку

Вадим Сольський. Фото: РБК-Україна

Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський у четвер, 25 квітня, подав заяву щодо відставки з посади. Він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.

Про це Сольський написав на сторінці Мінагро у Facebook.

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Заява на відставку Сольського

"Так, я написав заяву про відставку з поста Міністра. В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку, буду вдячний за таке рішення, вирішить, що я маю працювати далі — продовжу працювати", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сольського

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заяву Сольського буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Заява Сольського. Фото: Стефанчук

Також ми писали, що НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Крім того, Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею та заявив, що це було ще до політичної карʼєри.