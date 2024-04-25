Сольский объяснил, почему решил подать в отставку
Министр аграрной политики и продовольствия Вадим Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке с должности. Он объяснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.
Об этом Сольский написал на странице Минагро в Facebook.
Заявление на отставку Сольского
"Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше — продолжу работать", — говорится в сообщении.
Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление Сольского будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
Также мы писали, что НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.
Кроме того, Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей и заявил, что это было еще до политической карьеры.
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