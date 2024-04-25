Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сольский объяснил, почему решил подать в отставку arrow

Сольский объяснил, почему решил подать в отставку

25 апреля 2024 20:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сольский объяснил, почему решил подать в отставку
Вадим Сольский. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр аграрной политики и продовольствия Вадим Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке с должности. Он объяснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.

Об этом Сольский написал на странице Минагро в Facebook.

Читайте также:

Заявление на отставку Сольского

"Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше — продолжу работать", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста Сольского

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление Сольского будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

null
Заявление Сольского. Фото: Стефанчук

Также мы писали, что НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Кроме того, Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей и заявил, что это было еще до политической карьеры.

Верховная Рада
Минагро
Николай Сольский
увольнение
отставка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри