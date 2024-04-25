Сольский объяснил, почему решил подать в отставку

Вадим Сольский. Фото: РБК-Украина

Министр аграрной политики и продовольствия Вадим Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке с должности. Он объяснил, что в данной ситуации считает такое решение верным.

Об этом Сольский написал на странице Минагро в Facebook.

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Заявление на отставку Сольского

"Да, я написал заявление об отставке с поста Министра. В такой ситуации считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше — продолжу работать", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Сольского

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление Сольского будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Заявление Сольского. Фото: Стефанчук

Также мы писали, что НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Кроме того, Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей и заявил, что это было еще до политической карьеры.