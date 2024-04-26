ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Сольскому

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в завладении государственной землей на 291 млн. грн.

Об этом сообщает Суспільне.

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ВАКС избрал меру пресечения Сольскому в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 24 июня, с возможностью внесения залога более чем в 75 миллионов гривен.

Министра агрополитики подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Что говорит сам Сольский

В ходе заседания чиновник сообщил, что дело с 2017 года и касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Сольскую вину не признает.

Напомним, 25 апреля Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра агрополитики. Парламент рассмотрит ее на ближайшем заседании.

Комментируя желание уйти в отставку, он объяснил, что в этой ситуации считает такое решение верным.