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ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Сольскому

26 апреля 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВАКС избрал меру пресечения министру агрополитики Сольскому
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому в виде содержания под стражей. Его подозревают в завладении государственной землей на 291 млн. грн.

Об этом сообщает Суспільне.

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ВАКС избрал меру пресечения Сольскому в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 24 июня, с возможностью внесения залога более чем в 75 миллионов гривен.

Министра агрополитики подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.

Что говорит сам Сольский

В ходе заседания чиновник сообщил, что дело с 2017 года и касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Сольскую вину не признает.

Напомним, 25 апреля Николай Сольский подал заявление об отставке с должности министра агрополитики. Парламент рассмотрит ее на ближайшем заседании.

Комментируя желание уйти в отставку, он объяснил, что в этой ситуации считает такое решение верным.

земля
коррупция
тюрьма
Николай Сольский
ВАКС

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